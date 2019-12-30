Среди причин также увеличение стоимости квадратного метра, рост цен на ЖКУ и переход застройщиков на эскроу-счета.

В воскресенье, 26 января, стало известно о том, что эксперты заявили о подорожании аренды жилья в России на 10%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники.

Эксперты утверждают, что увеличение цен связано с повышением вниманиия к рынку аренды. Среди причин также увеличение стоимости квадратного метра, рост цен на ЖКУ и переход застройщиков на эскроу-счета

Кроме того, в крупных городах цены повысятся на 15%. Наибольший рост цен коснется тех квартир, рядом с которыми откроют новые станции метро.

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