Петербуржцу пришлось отстреливаться от агрессивной собаки в СНТ "Дачное"

Мужчина несколько раз выстрелил в животное.

Вечером 6 июня в Красносельском районе Петербурга произошла стрельба на поражение. 36-летнему мужчине пришлось отстреливаться от нападающей на него агрессивной собаки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел в СНТ "Дачное". Мужчина несколько раз выстрелил в животное из ружья. Собака напала на него на дачном участке.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали стрелка. Позже в правоохранительные органы поступила телефонограмма из больницы. Медики рассказали, что к ним пришел мужчина, на которого напала собака. Оказалось, что животное принадлежало потерпевшему. У него диагностировали травму руки. Задержанный приходится ему братом.

По факту случившегося проводится проверка. Выясняются обстоятельства происшествия.

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