Бульдог покусал петербурженку и загрыз её маленькую собаку в Приморском районе

Местные жители давно жалуются на агрессивное животное и бездействие его хозяйки.

Американский бульдог по имени Зорро покусал жительницу Приморского района Петербурга, а также загрыз насмерть её маленькую собачку. Об этом пишет Spb.aif.ru со ссылкой на информацию в соцсетях.

По данным жильцов дома №54, к1 по Камышовой улице, Зорро уже давно наводит ужас на жителей района, при этом его хозяйка бездействует. Бульдог ранее нападал на овчарку и бассет-хаунда, живущих с ним в той же парадной, где и агрессор. Женщина, владеющая псом, не надевает на него намордник и ошейник, а на замечания реагирует хамством и угрозами.

Пострадавшая выходила из машины с питомцем в руках, когда бульдог накинулся на них, буквально разорвав маленькое животное. Прохожие отогнали опасную собаку черенком от граблей. Маленькую собаку попытались спасти в ветклинике, однако она не выжила. Хозяйке питомца оказали помощь в больнице, наложив на рваные раны швы. После вопиющего случая активисты составляют коллективное обращение в полицию и собирают свидетельства о нападениях Зорро.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)