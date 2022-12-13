В Сестрорецке 15-летняя девочка попала в реанимацию после нападения шарпея

Девочку покусал домашний шарпей. По предварительной информации, собаку спровоцировал младший ребёнок.

В Сестрорецке домашняя собака покусала 15-летнюю девочку. Она находится в реанимации. Об этом стало известно Piter.tv.

Пострадавшая поступила в больницу с открытым переломом костей левого предплечья со смещением отломков; открытым переломом костей правого предплечья; множественными кусаными ранами конечностей. Она в тяжёлом состоянии находится в реанимации.

Девочку покусал домашний шарпей. По предварительной информации, собаку спровоцировал младший ребёнок. Проводится проверка.

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Фото: pxhere.com