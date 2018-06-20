За год почти 9,5 тысяч петербуржцев пострадали от укусов животных

Ни один человек не заболел бешенством.

В прошлом году от укусов животных в Петербурге пострадали 9440 человек. В их числе дети в возрасте до 17 лет. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по городу.

За последние два года врачи не зарегистрировали среди петербуржцев ни одного случая бешенства. Это смертельное острое вирусное заболевание вылечить невозможно. По данным специалистов, каждые 10 минут от бешенства умирает один человек в мире.

В России главными разносчиками болезни являются собаки, кошки, лисы, летучие мыши, волки, барсуки и ежи. Если вас укусило животное, необходимо в течение 15 минут промыть рану мыльным раствором, а затем обработать ее перекисью водорода и промазать края 5-ти процентной настойкой йода. После пострадавшему необходимо обратиться в травмпункт.

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