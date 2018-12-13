В России в пять раз сократили список опасных пород собак

В потенциальном списке теперь 13 пород.

МВД России намерено в пять раз сократить список опасных пород собак. Проект постановления опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

По словам официального представителя вышеназванного ведомства Ирины Волк, в потенциальном списке теперь 13 пород. В нем числятся такие породы, как как акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный, бэндог, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака. Кроме того6 по-прежнему опасными считаются волко-собачьи гибриды и волкособ.

Ранее в списке МВД России опасных пород было 69, но из-за неоднозначной реакции общественности его пересмотрели.

Видео:Piter.TV