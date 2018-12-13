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Вчера, 22:58
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В России в пять раз сократили список опасных пород собак

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В потенциальном списке теперь 13 пород.

МВД России намерено в пять раз сократить список опасных пород собак. Проект постановления опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

По словам официального представителя вышеназванного ведомства Ирины Волк, в потенциальном списке теперь 13 пород. В нем числятся такие породы, как как акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный, бэндог, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака. Кроме того6 по-прежнему опасными считаются волко-собачьи гибриды и волкособ.

Ранее в списке МВД России опасных пород было 69, но из-за неоднозначной реакции общественности его пересмотрели. 

Видео:Piter.TV

Теги: мвд россии, общество, собаки, список опасных собак
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество,

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