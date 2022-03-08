Петербуржец через суд потребовал от Смольного 10 млн рублей за "потерю времени"

Он предлагал властям инженерные проекты на протяжении 18 лет.

Житель Санкт-Петербурга проиграл иск о взыскании 10 млн рублей морального ущерба с городских властей. Мужчина утверждал, что его многочисленные предложения по благоустройству города в течение 18 лет игнорировались, что нанесло ему моральный ущерб. Однако Смольнинский районный суд отказал в удовлетворении иска..

С 2005 года по 2023 год мужчина предлагал проекты строительства мостов, развязок и дорог, сопровождая свои инициативы эскизами. Он надеялся на их реализацию и трудоустройство, но городские власти не реагировали на его предложения.

Суд счёл, что отсутствие реакции властей не является правонарушением и что истец не доказал причинно-следственную связь между игнорированием его предложений и якобы нанесённым ему моральным ущербом. Суд также отметил отсутствие подтверждений негативных последствий для мужчины от этих действий.

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Фото: Piter.TV