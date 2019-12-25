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Петербуржец через суд потребовал обеспечить своих детей бесплатным лекарством
Сегодня, 17:03
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nadezhda_sib

Петербуржец через суд потребовал обеспечить своих детей бесплатным лекарством

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Препарат детям истца рекомендовал врачебный консилиум.

Мужчина просит обязать комитет по здравоохранению города организовать бесплатное лекарственное обеспечение его детей препаратами, которые не зарегистрированы в России. Он обратился в суд, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Дети истца, 2017-го и 2018-го годов рождения страдают редким заболеванием. Врачи рекомендовали им препарат, которого нет в России. Детям требуется на год 37 упаковок по 60 таблеток каждому. 

Решение обратят к немедленному исполнению. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Смольный направит свыше 200 млн рублей на расширение фармпроизводств.

Фото: pixabay.com 

 

Теги: лекарства, лечение, препарат
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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