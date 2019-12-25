Петербуржец через суд потребовал обеспечить своих детей бесплатным лекарством

Препарат детям истца рекомендовал врачебный консилиум.

Мужчина просит обязать комитет по здравоохранению города организовать бесплатное лекарственное обеспечение его детей препаратами, которые не зарегистрированы в России. Он обратился в суд, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Дети истца, 2017-го и 2018-го годов рождения страдают редким заболеванием. Врачи рекомендовали им препарат, которого нет в России. Детям требуется на год 37 упаковок по 60 таблеток каждому.

Решение обратят к немедленному исполнению.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Смольный направит свыше 200 млн рублей на расширение фармпроизводств.

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