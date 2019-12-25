Смольный направит свыше 200 млн рублей на расширение фармпроизводств

Такую сумму дадут в займ двум компаниям.

В Петербурге планируют направить более 200 млн рублей из Фонда развития промышленности города на расширение мощностей фармацевтических производств. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Евгения Елина.

ООО "ФАРМАКОР ПРОДАКШН" собирается организовать в Петербурге производственный комплекс по разработке и производству готовых лекарственных средсв и фармацевтический склад, где будет храниться сырье и готовая продукция. На эти цели организации наблюдательный совет Фонда развития промышленности одобрил займ в 200 млн рублей на семь лет.

Еще одна организация, АО "Активный компонент" получит займ в 27 млн рублей на 5 лет. На эти средства будет закуплено оборудование, расширены объемы производства и оснащены новые площадки в Пушкине.

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