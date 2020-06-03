Петербуржец без согласия соседей увеличил площадь квартиры за счёт лестничной площадки

Таким образом собственникам многоквартирного дома был причинен ущерб в размере около 2 млн рублей. Также жильцы теперь лишены возможности пользоваться лифтом на 1 этаже.

Прокуратура Адмиралтейского района по обращению ветерана Великой Отечественной войны провела проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что петербуржец, используя подложные протоколы внеочередного общего собрания собственников помещений о согласии на присоединение части общедомового имущества (лестничной клетки), а также акт районной межведомственной комиссии о приемке в эксплуатацию после перепланировки, зарегистрировал право собственности на часть лестничной клетки в одном из многоквартирных домов на проспекте Римского-Корсакова. Таким образом он увеличил площадь своей квартиры почти на 20 м2.

Своими действиями он причинил остальным собственникам многоквартирного дома ущерб в размере около 2 млн рублей. Также жильцы теперь лишены возможности пользоваться лифтом на 1 этаже.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Также прокуратура проводит проверку по факту обрушения балкона в жилом доме на Новочеркасском проспекте.

Фото: Piter.tv (архив)