Петербуржец без работы потерял в метро сумку с 6 миллионами рублей

Сумку нашли, но без денег.

Как стало известно изданию "Конкретно.ru", вечером 13 июля петербуржец оставил в метро сумку с крупной суммой денег.

Безработный 44-летний мужчина около восьми вечера в субботу вышел на станции метро "Площадь Александра Невского-2". Через 20 минут петербуржец обратился в полицию. Он заявил, что забыл в поезде сумку с 6 миллионами рублей и документами.

Пассажиры метрополитена нашли сумку и отдали ее дежурному на станции метро "Спасская". Однако, денег в ней уже не было – петербуржец получил назад только документы.

Сотрудники полиции изучают камеры видеонаблюдения в метрополитене.

Ранее Piter.TV рассказывал, что женщина забыла украшения за 3 миллиона рублей в общественном туалете.

Фото: Pixabay