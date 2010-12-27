Женщина забыла в общественном туалете украшения за 3 миллиона рублей

Через 10 минут двух колец с бриллиантом и жемчужиной уже не было.

После похода поздним вечером 13 июля в "Ленинград Центр" на Потемкинской улице, женщина-адвокат осталась без драгоценностей за 3 млн рублей, сообщил портал "Конкретно.ru".

Как стало известно, около 23 часов женщина удалилась в дамскую комнату, где положила на туалетный столик кольцо Cartier из белого золота с бриллиантом стоимостью 500 000 рублей и кольцо из белого золота с белой жемчужиной стоимостью 2,5 миллиона рублей. Дама покинула туалет, забыв об оставленных кольцах. Опомнившись через 10 минут, драгоценностей на туалетном столике она уже не обнаружила.

Сотрудники полиции изучили камеры видеонаблюдения в шоу-пространстве и сняли с места происшествия отпечатки пальцев. Поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщал об ограблении актрисы Марии Шумаковой на 13 млн рублей.

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