У Марии Шумаковой из сериала "Сладкая жизнь" украли драгоценности

В субботу, 13 июля, у актрисы Марии Шумаковой во время съемок сериала "Только смерть разлучит нас" украли драгоценности на сумму 13 млн рублей, сообщила "Фонтанка".

Уточняется, что у Шумаковой украли сумочку CELINE из "Мерседеса", выглядешего, как съемочный вагончик. Сумка стоила 15 тысяч рублей. Кроме того, в ней лежали часы "Ролекс" за 1 миллион 200 тысяч, iPhone X и кольцо с бриллиантом ценой в 12 миллионов.

Сотрудники полиции проверяли камеры от улицы Пионерской на Петроградской стороне и вплоть до Невского. В результате был составлен фоторобот злоумышленника. Сотрудники правоохранительных органов отследили 26-летнего Никиту Багайоко, когда тот расплачивался кредитной карточкой актрисы.

Все драгоценности Шумаковой были у преступника при себе. Их вернули актрисе в целости и сохранности.

Неудачливый вор раньше учился в СПбГУ, а затем два раза попадался за хранение наркотиков. Кроме того, с ноября 2018 года Багайоко является учредителем небольшой фирмы по отделке квартир.

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Фото: shumakova_masha / Instagram