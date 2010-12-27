"Форточник" залез в квартиру бизнесмена и обокрал его

Мужчина живет на втором этаже девятиэтажного дома.

Вор залез в квартиру к бизнесмену и обокрал его более, чем на 2,7 млн рублей. Пострадавший обратился в полицию. Об этом 2-го июля сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Генеральный директор одной из петербургских компаний заявил о краже в его квартире на улице Коллонтай. По его словам, неизвестный залез к нему на второй этаж по металлической лестнице и отжал стеклопакет. Из помещения злоумышленнику удалось вынести деньги, дорогие часы, золотой браслет, мобильный телефон и ноутбук. Сумма ущерба составила более 2,7 млн рублей.

По данному факту ведется следствие.

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