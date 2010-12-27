Петербуржец Роберт Шварцман выиграл гонку "Формулы-3"

Стартовал гонщик с восьмой позиции.

Пилот "Према" из Петербурга Роберт Шварцман выиграл субботнюю гонку "Формулы-3" в Монце, сообщил гонщик в своем Instagram.

Отмечается, что Шварцман стартовал с восьмой позиции, потому что получил штраф за чересчур низкую скорость на кругах выхода из боксов. На первое место он выбился в 15-м круге и уже не сдавал позицию.

По итогам субботней гонки три призовых места достались гонщикам "Према". А Роберт Шварцман заработал 179 очков и занял первое место в чемпионате.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге стартовал международный турнир по танцам на колясках.

Фото: @robertshwartzman / Instagram