Петербуржец стал четвертым в эстафете по биатлону на этапе Кубка мира

На этапе Кубка мира в Швеции мужская сборная России по биатлону заняла четвертое место. Эстафета прошла 7 декабря в Эстерсунде.
В российскую команду входили Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов и Александр Логинов. Петербургский биатлонист Малышко зашел на штрафной круг и совершил четыре ошибки на стрельбе из положения лежа.
Первыми на эстафете стали норвежцы, серебро взяли французы, а итальянцы получили бронзу.
Сборная России в Кубке наций занимает третье место. Ее обгоняют спортсмены из Норвегии и Франции.
Ранее мы рассказали, что российские фигуристки заняли весь пьедестал на финале Гран-при в Турине.
Фото: Википедия / Marcus Cyron
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