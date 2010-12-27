Петербуржец стал четвертым в эстафете по биатлону на этапе Кубка мира

Российская сборная отстала от соперников на 1 минуту 41,4 секунды.

На этапе Кубка мира в Швеции мужская сборная России по биатлону заняла четвертое место. Эстафета прошла 7 декабря в Эстерсунде.

В российскую команду входили Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов и Александр Логинов. Петербургский биатлонист Малышко зашел на штрафной круг и совершил четыре ошибки на стрельбе из положения лежа.

Первыми на эстафете стали норвежцы, серебро взяли французы, а итальянцы получили бронзу.

Сборная России в Кубке наций занимает третье место. Ее обгоняют спортсмены из Норвегии и Франции.

Ранее мы рассказали, что российские фигуристки заняли весь пьедестал на финале Гран-при в Турине.

Фото: Википедия / Marcus Cyron