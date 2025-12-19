Петербуржцу выплатят более 1 млн рублей за 578 дней неиспользованного отпуска

Суд обязал компанию выплатить крупную сумму за 25 лет отсутствия отпусков у сотрудника.

Суд обязал компанию в Санкт-Петербурге выплатить более одного миллиона рублей бывшему управляющему магазина в качестве компенсации за 578 дней неиспользованного отпуска, накопившихся за 25 лет работы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

За 25 лет работы мужчина отдохнул всего один раз, поэтому при увольнении бухгалтерия компании увидела 578 неиспользованных дней отпуска. Первоначально работодатель предложил сотруднику выплатить компенсацию в размере 60 000 рублей, однако работник счел эту сумму несоответствующей и обратился в суд.

Представители компании в ходе судебного процесса пытались оспорить требования, ссылаясь на фотографии сотрудника из социальных сетей, сделанные за границей. "Доказательств в виде графиков отпусков, приказов или соответствующих выплат предоставлено не было". Суд удовлетворил иск сотрудника и постановил взыскать с компании в его пользу 1 000 000 рублей. Последующая попытка фирмы обжаловать это решение не увенчалась успехом, а общая сумма выплаты с учетом дополнительных требований увеличилась до 1 100 000 рублей.