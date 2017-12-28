Петербуржцу удалили полукилограммовую доброкачественную опухоль с носа

В Клинике имени Пирогова провели операцию по удалению огромной опухоли с носа пациента.

В Петербурге медики провели сложную операцию местному жителю по удалении опухоли с носа. Удаление ринофимы проходило в Клинике имени Пирогова. Сообщается, что пациент “носил” на лице около полукилограмма доброкачественного новообразования.

Пластическая операция мужчине была жизненно необходима: изменения затронули 80 процентов площади носа. Пострадавшему было трудно дышать,а также есть.

Известно, что руководила хирургическим вмешательством доктор медицинских наук Мария Волох. В ходе проведения операции возникали технические осложнения, например, трудности с доступом для интубации пациента. Большую изобретательность пришлось проявить анестезиологам, которым было необходимо применить нестандартные методы обезболивания.

В настоящее время петербуржец находится в хорошем состоянии. ОН выписан из больницы домой.

