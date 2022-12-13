Петербуржцу предъявлено обвинение в использовании несовершеннолетних в целях изготовления порно

Он снимал на смартфон голого подростка, который принимал душ в спортивном зале.

В Петербурге 40-летнему мужчине, который тайно снимал на видео подростка в душе, предъявлено обвинение в использовании несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов. Об этом сообщила пресс-служба СК по Северной столице.

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов). Мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным следствия, обвиняемый вечером 16 января, находясь в общей раздевалке одного из спортивных клубов, на свой смартфон тайно снимал несовершеннолетних мальчиков в момент, когда они были полностью раздеты.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: ГСУ СК РФ по СПб