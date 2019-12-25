Петербуржцу, ранившему знакомого маникюрными ножницами, дали 3 года колонии

Свою вину мужчина признает частично.

Смольнинский районный суд Петербурга назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в исправительной колонии общего режима Константину Неволину, раневшему знакомого маникюрными ножницами. Об этом 22 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Инцидент произошел в августе прошлого года у дома №16 по Лиговскому проспекту, где между мужчинами завязался конфликт. В какой-то момент у Неволина закончились слова, и он нанес знакомому не менее пяти ударов в область живота, груди и спины, причинив тем самым зннакомому тяжкий вред здоровью.

Свою вину мужчина признает частично. Как рассказал Неволен, он заступился за свою знакомую пожилую женщину, у которой снимал комнату в коммунальной квартире. Женщина пожаловалась ему на соседей, которые ее обижают, в том числе и пострадавший.

Ранее бездомный устроил кровавую расправу над бывшей возлюбленной в Отрадном.

Фото: Piter.TV