Бездомный устроил кровавую расправу над бывшей возлюбленной в Отрадном

Ножевое ранение также получил хозяин квартиры, в которой проживала женщина.

В Отрадном возбудили уголовное дело после покушения бездомного на двух людей. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Ночью 16 ноября в полицию позвонил мужчина и рассказал о криках, раздающихся из квартиры соседей сверху. Он заявил, что в доме на Заводской улице женщина и ребенок просят о помощи.

Стражи порядка выяснили, что в гости к бывшей возлюбленной пришел пьяный 44-летний мужчина. В ходе ссоры он схватил нож и ранил им женщину. Ножевое ранение также получил хозяин квартиры, в которой проживала потерпевшая. После содеянного нападавший скрылся.

Пострадавших увезли в Шлиссельбургскую городскую больницу в тяжелом состоянии. У женщины диагностировали проникающее ножевое ранение спины, у 24-летнего хозяина квартиры – раны шеи, груди и плеча.

Подозреваемого задержали. Расследование продолжается.

Ранее стали известны детали убийства и расчленения пенсионера в Петербурге.

Фото: Piter.TV