Петербуржцу подали салат с осколками пластика на Московском проспекте

Инородное тело оказалось в желудке клиента столовой.

Обед для жителя Санкт-Петербурга в Доме Советов на Московском проспекте оказался с подвохом. В салате, который закал 37-летний мужчина, оказались осколки пластика.

Петербуржец пошёл разбираться с сотрудниками столовой и вручил им находку. А после отправился в больницу, где врачи обследовали его. В желудке находится инородное тело. Предварительно, осколки изначально были не в салате, а в тарелке. Они попали туда из посудомоечной машины, в которой сломалась деталь, пишет 78.ru.

Отметим, что другие посетители, которые ели салат, не жаловались. В настоящее время проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщал, что первый случай заболевания ботулизмом зафиксирован в Петербурге.

Фото: pxhere