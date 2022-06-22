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Петербуржцу подали салат с осколками пластика на Московском проспекте
Сегодня, 16:36
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Петербуржцу подали салат с осколками пластика на Московском проспекте

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Инородное тело оказалось в желудке клиента столовой.

Обед для жителя Санкт-Петербурга в Доме Советов на Московском проспекте оказался с подвохом. В салате, который закал 37-летний мужчина, оказались осколки пластика. 

Петербуржец пошёл разбираться с сотрудниками столовой и вручил им находку. А после отправился в больницу, где врачи обследовали его. В желудке находится инородное тело. Предварительно, осколки изначально были не в салате, а в тарелке. Они попали туда из посудомоечной машины, в которой сломалась деталь, пишет 78.ru. 

Отметим, что другие посетители, которые ели салат, не жаловались. В настоящее время проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщал, что первый случай заболевания ботулизмом зафиксирован в Петербурге.

Фото: pxhere

Теги: инородное тело, пластик в еде, салат с пластиком
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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