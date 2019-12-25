Первый случай заболевания ботулизмом зафиксирован в Петербурге

Молодой человек отравился салатом лобио, который он попробовал во время поездки в Нижний Новгород.

В Петербурге зарегистрирован первый случай заболевания ботулизмом. Об этом сообщили в городском управлении Роспотребнадзора.

25-летний мужчина почувствовал недомогание после того, как съел готовый салат в Москве. Вернувшись в Петербург, он ощутил слабость и неустойчивость при ходьбе. Помимо этого, его избили неизвестные, и в итоге он обратился в больницу с переломом челюсти. Через некоторое время у него проявились симптомы, характерные для ботулизма. Его состояние быстро ухудшалось, и он был госпитализирован в инфекционную больницу, где врачи подтвердили диагноз. Отмечается, что заболевание протекает в тяжелой форме.

Напомним, что 24 июня стало известно о первом случае смерти от ботулизма в Костромской области. Молодой человек отравился салатом лобио, который он попробовал во время поездки в Нижний Новгород.

По данным Роспотребнадзора, общее количество заболевших ботулизмом превысило 300 человек. Больше всего случаев зафиксировано в Москве и Московской области. После вспышки ботулизма в разных городах было изъято около 200 тонн продуктов. Исследования показали, что в некоторых продуктах все еще присутствуют остатки опасного токсина.

Фото: Piter.TV