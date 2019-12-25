У ведомства образовался долг более чем в 90 тысяч рублей.

В понедельник, 16 марта, стало известно о том, что пенсионный фонд РФ отказывался выплачивать пенсию петербургскому врачу. Об этом сообщает прокуратура Северной столицы.

Как оказалось, Пенсионный фонд не выплачивал медработнику пенсию с ноября по февраль. В итоге у ведомства образовался долг перед пенсионером более чем в 90 тысяч рублей.

Прокуратура внесла представление в адрес руководителя управления. После мужчине незамедлительно выплатили всю пенсию.

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