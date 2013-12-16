20-летнему петербуржцу грозит срок за секс с 15-летней девушкой

В полицию обратилась мать несовершеннолетней.

В четверг, 5 августа, в полицию Петербурга обратилась 38-летняя женщина и обвинила 20-летнего парня в совращении ее 15-летней дочери. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, в период с 1 сентября по 7 декабря 2020 года в квартире на улице Победы ее несовершеннолетняя дочь 2004 года рождения вступала в половую связь с парнем.

Молодого человека задержали в тот же день. В отношении него возбудили уголовное дело. На время расследования избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее воспитанник детского лагеря "Маяк" надругался над маленькой петербурженкой.

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