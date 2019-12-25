Воспитанник детского лагеря "Маяк" надругался над маленькой петербурженкой

В четверг, 5 августа, в полицию Петербурга обратилась 37-летняя женщина с заявлением о том, что ее несовершеннолетнюю дочь 2014 года рождения изнасиловали. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
По словам заявительницы, в период с 26 июня по 11 июля ее дочь находилась в детском оздоровительном лагере "Маяк" в поселке Молодежное Курортного района Петербурга. В этот период времени девочку изнасиловал неизвестный мальчик.
По факту случившегося проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Фото: Piter.TV
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