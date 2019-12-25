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Воспитанник детского лагеря "Маяк" надругался над маленькой петербурженкой
Сегодня, 8:42
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Воспитанник детского лагеря "Маяк" надругался над маленькой петербурженкой

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В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В четверг, 5 августа, в полицию Петербурга обратилась 37-летняя женщина с заявлением о том, что ее несовершеннолетнюю дочь 2014 года рождения изнасиловали. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, в период с 26 июня по 11 июля ее дочь находилась в детском оздоровительном лагере "Маяк" в поселке Молодежное Курортного района Петербурга. В этот период времени девочку изнасиловал неизвестный мальчик.

По факту случившегося проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Васильевском острове семиклассник надругался над пятиклассником в парадной.

Фото: Piter.TV

Теги: изнасилование, секс с детьми
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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