На Васильевском острове семиклассник надругался над пятиклассником в парадной

В ночь на 31-го июля подросток был задержан и доставлен в отделение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Василеостровском районе Петербурга подросток надругался над 12-летним мальчиком на лестничной клетке. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, мама мальчика обратилась в полицию в пятницу, 30 июля, и рассказала, что ее ребенка изнасиловали. После приезда опергруппы на место происшествия выяснилось, что семиклассник на лестничной площадке пятого этажа дома на 3-й линии надругался над знакомым пятиклассником.

В ночь на 31-го июля подросток был задержан и доставлен в отделение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.tv сообщал, что на улице Латышских Стрелков иностранец изнасиловал школьника.

Фото: Piter.tv