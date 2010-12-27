Петербуржец может сесть в тюрьму за надругательство над флагом России

Обвиняемый демонстративно сорвал государственный символ и выбросил в урну.

В прокуратуре Фрунзенского района утвердили обвинительное заключение по дело петербуржца, который сорвал государственный флаг со здания полицейского отдела. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчина предстанет перед судом за то, что будучи в состоянии алкогольного опьянения демонстративно сорвал государственный символ с флагштока 5-го отдела полиции, а после повредил его и выбросил в урну. В прокуратуре действия обвиняемого расценили как надругательство над Государственным флагом Российской Федерации.

Свою вину мужчина полностью признал и раскаялся. Уголовное дело по данной статье наказывается ограничением свободы, либо принудительными работами на срок до одного года.

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