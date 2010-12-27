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Петербуржцу грозит 3 года тюрьмы из-за "резиновой квартиры"
Сегодня, 14:34
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IRINA_CHALKINA

Петербуржцу грозит 3 года тюрьмы из-за "резиновой квартиры"

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Мужчина зарегистрировал в своей квартире 32 мигранта.

Во Фрунзенском районе Петербурга осудят мужчину, который прописал в своей квартире много мигрантов из Средней Азии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города на Неве. 

Как оказалось, петербуржец зарегистрировал в своей квартире 32 иностранца. Отметим, что мигранты не проживали в квартире, а только числились в ней. 

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в России". 

В ведомстве отметили, что горожанин может отправиться на три года в колонию.

Ранее мы сообщали о том, что петербургских предпринимателей задержали из-за неуплаты 58 млн рублей налогов

Фото:pixabay

Теги: мигранты, новости спб, общество, прокуратура спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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