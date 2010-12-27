Петербуржцу грозит 3 года тюрьмы из-за "резиновой квартиры"

Мужчина зарегистрировал в своей квартире 32 мигранта.

Во Фрунзенском районе Петербурга осудят мужчину, который прописал в своей квартире много мигрантов из Средней Азии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города на Неве.

Как оказалось, петербуржец зарегистрировал в своей квартире 32 иностранца. Отметим, что мигранты не проживали в квартире, а только числились в ней.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в России".

В ведомстве отметили, что горожанин может отправиться на три года в колонию.

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