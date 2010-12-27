Петербургских предпринимателей задержали из-за неуплаты 58 млн рублей налогов

Бизнесменов планируют отправить под домашний арест.

В четверг, 30 мая, полицейские задержали двух петербургских бизнесменов по подозрению в неуплате налогов. Об этом сообщают в правоохранительных органах.

Как оказалось, 43-летний финансовый директор компании, которая занимается остеклением фасадов и 44-летний гендиректор не платили налоги с 2016 по 2017 года. По словам правоохранителей сумма набежала внушительная - 58 млн рублей.

Бизнесменов планируют отправить под домашний арест.

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Фото:pixabay