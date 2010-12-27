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Петербургских предпринимателей задержали из-за неуплаты 58 млн рублей налогов
Сегодня, 12:56
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IRINA_CHALKINA

Петербургских предпринимателей задержали из-за неуплаты 58 млн рублей налогов

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Бизнесменов планируют отправить под домашний арест.

В четверг, 30 мая, полицейские задержали двух петербургских бизнесменов по подозрению в неуплате налогов. Об этом сообщают в правоохранительных органах.

Как оказалось, 43-летний финансовый директор компании, которая занимается остеклением фасадов и 44-летний гендиректор не платили налоги с 2016 по 2017 года. По словам правоохранителей сумма набежала внушительная - 58 млн рублей.

Бизнесменов планируют отправить под домашний арест. 

Ранее мы сообщали о том, что петербурженку отправили в колонию-поселение за неуплату алиментов дочери

Фото:pixabay

Теги: задержали бизнесменов, налоги, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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