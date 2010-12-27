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Петербурженку отправили в колонию-поселение за неуплату алиментов дочери
Сегодня, 12:21
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IRINA_CHALKINA

Петербурженку отправили в колонию-поселение за неуплату алиментов дочери

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Женщина не только не выплачивала алименты, но и не навещала своего трехлетнего ребенка. 

В Кировский районный суд города на Неве осудили 30-летнею горожанку, которая не выплачивала алименты своей несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Как оказалось, женщина не только не выплачивала алименты, но и не навещала своего ребенка около трех лет. Петербурженка не работает и состоит на учете в наркологическом диспансере. Кроме этого, горожанка не явилась в суд, поэтому ее объявили в розыск. 

Суд решил отправить алиментщицу на 5 месяцев  в колонию-поселение. Приговор в законную силу еще не вступил.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге подросток отравился неизвестным веществом

Фото:pixabay

Теги: алименты на детей, новости спб, общество, посадили за неуплату алиментов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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