Петербурженку отправили в колонию-поселение за неуплату алиментов дочери

Женщина не только не выплачивала алименты, но и не навещала своего трехлетнего ребенка.

В Кировский районный суд города на Неве осудили 30-летнею горожанку, которая не выплачивала алименты своей несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Как оказалось, женщина не только не выплачивала алименты, но и не навещала своего ребенка около трех лет. Петербурженка не работает и состоит на учете в наркологическом диспансере. Кроме этого, горожанка не явилась в суд, поэтому ее объявили в розыск.

Суд решил отправить алиментщицу на 5 месяцев в колонию-поселение. Приговор в законную силу еще не вступил.

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