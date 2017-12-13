Петербуржцу дали срок за превращение своей квартиры в "антикафе" для наркозависимых

Мужчина пускал в свою квартиру наркоманов за дозу методона.

Невский районный суд 20 февраля на открытом слушанье рассмотрел материалы уголовного дела, которое ранее завели в отношении местного жителя Дмитрия Станкевича. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, мужчине было выдвинуто обвинение за то, что он предоставлял свое жилье в краткосрочное пользование наркозависимым людям для употребления запрещенных психотропных веществ.

Известно, что подсудимый по своему устному согласию разрешал употреблять наркотики в своей квартире. В качестве платы петербуржец получал от своих гостей часть запрещенных веществ для личного употребления. Уточняется, что чаще всего это был метадон.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года, условно, с испытательным сроком 2 года. Также по решунию суда осужденный будет обязан пройти лечение от наркотической зависимости.

Напомни, ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге экс-врач превращал пьяных в трезвых за денежное вознаграждение.