В Петербурге экс-врач превращал пьяных в трезвых за денежное вознаграждение

В Петербурге приговорили бывшего врача за ложные медзаключения.

Петербургский суд приговорил бывшего врача, который выдавал ложные медзаключения, в том числе по протоколам ГИБДД. Пресс-служба прокуратуры Петербурга сообщает, что врач психиатр-нарколог на протяжении трех месяцев прошлого года выносил медзаключение об отсутствии алкогольного опьянения у четырех граждан, в том числе направленных на медосвидетельствование сотрудниками ДПС. Таким образом, бывший медик заработал более 80 тысяч рублей.

Мужчина признал свою вину. Уточняется, что уголовное дело было рассмотрено без судебного разбирательства. Судом установлено, что экс-врач виновен в 4-х эпизодах по статье "получение должностным лицом лично взяток в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателей". Мужчина приговорен к 1 году 10 месяцам исправительных работ условно с испытательным сроком на полгода.