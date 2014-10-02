Петербуржцы жалуются на проблемы входа в электронный дневник

Комитет по образованию Петербурга сообщил, что сервис "Электронный дневник" функционирует без сбоев, несмотря на жалобы родителей на невозможность входа после обновления системы. об этом сообщает КП-Петербург
\2 сентября в Петербурге родители школьников массово пожаловались на невозможность войти в систему "Электронный дневник". По их словам, после перехода с 1 августа на авторизацию через "Госуслуги" у многих пользователей возникли проблемы с доступом к профилям.
Комитет по образованию города сообщил, что система работает в штатном режиме. В ведомстве уточнили, что массовых сбоев не зафиксировано, а данные по детям и расписанию отображаются корректно. Функции пополнения счета на питание и системы контроля доступа также функционируют.
В Смольном пояснили, что если в дневнике отсутствует информация о ребенке, родителям необходимо обратиться в образовательное учреждение, так как данные вносят школы.
Отдельно уточняется, что пользователям мобильного приложения на Android требуется обновить его через магазин RuStore. Версия для AppStore проходит проверку и станет доступна в ближайшее время.
Свои двери для учеников 1 сентября открыла общеобразовательная школа №8 в городе Мурино Ленинградской области.
