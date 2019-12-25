Горожане жалуются на перекрытые дороги из-за Евразийского форума

Несмотря на то, что сервисы оценивают дорожную ситуацию в четыре балла, центр города "стоит".

В четверг, 14 октября, петербуржцы пожаловались на пробки в центре города. Загруженная дорожная ситуация возникла из-за закрытого Биржевого моста и ремонта на Литейном проспекте. Помимо этого накануне начал работу Евразийский женский форум.

По данным "Яндекс.Пробки", в утренние часы максимальная загруженность составила 6 баллов, а через несколько часов снизилась до 4 баллов. В полдень ситуацию оценили в 5 баллов, а менее, чем через полчаса снова снизилась до 4.

По данным сервиса, около пяти часов до восьми часов вечера в городе возникнут пробки до 7 баллов.

Ранее мы писали, что первый снег выпадет в Петербурге уже в октябре.

Фото: скриншот Яндекс, pexels