Горожане жалуются на перекрытые дороги из-за Евразийского форума

В четверг, 14 октября, петербуржцы пожаловались на пробки в центре города. Загруженная дорожная ситуация возникла из-за закрытого Биржевого моста и ремонта на Литейном проспекте. Помимо этого накануне начал работу Евразийский женский форум.
По данным "Яндекс.Пробки", в утренние часы максимальная загруженность составила 6 баллов, а через несколько часов снизилась до 4 баллов. В полдень ситуацию оценили в 5 баллов, а менее, чем через полчаса снова снизилась до 4.
По данным сервиса, около пяти часов до восьми часов вечера в городе возникнут пробки до 7 баллов.
Ранее мы писали, что первый снег выпадет в Петербурге уже в октябре.
Фото: скриншот Яндекс, pexels
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