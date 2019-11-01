Петербуржцы жалуются на перебои с отоплением

Речь идет об отсутствии должного регулирования процесса подачи тепла.

В среду, 7 октября, стало известно о том, что жители Северной столицы пожаловались на перебои с отоплением. Об этом сообщает комитет по энергетике и инженерному обеспечению.

Отмечается, что речь идет об отсутствии должного регулирования процесса подачи тепла. Дело в том, что в Северной столице очень быстро меняются погодные условия. И не все ТСЖ и ЖСК оперативно подстраиваются под них.

В комитете напомнили, что в случае возникновения подобных проблем следует обращаться в свои управляющие компании.

Ранее мы сообщали о том, что жители Невского района добиваются от администрации признания свалки.

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