Петербуржцы жалуются на неприятный запах от реки в МО "Ульянка"

Жители Кировского района жалуются на плохое состояние реки в муниципальном округе "Ульянка". По их словам, от воды исходит неприятный запах и невозможно дышать.
Один из пользователей написал в группу "ДТП и ЧП Санкт-Петербург. Неизданное" о том, что около реки на пересечении улиц Стойкости и Генерала Симоняка чувствует смесь какого-то газа и биологического гниения. Автор отметил, что администрация бездействует по этой проблеме.
"Пару лет назад были птицы на реке - утки, чайки, как началось загрязнение, так сразу появились мертвые тушки этих птиц, теперь дивности на реке нет!",
- сообщил очевидец.
Помимо запаха от реки, житель сказал, что также дает о себе знать крематорий для животных, который находится неподалеку.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что власти Петербурга пообещали остановить загрязнение реки Новой и очистить ее.
Фото: vk.com/spb_today_unpublished
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