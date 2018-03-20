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Петербуржцы жалуются на неприятный запах от реки в МО "Ульянка"
Сегодня, 14:57
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nadezhda_sib

Петербуржцы жалуются на неприятный запах от реки в МО "Ульянка"

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Когда-то в ней были птицы, но все вымерли.

Жители Кировского района жалуются на плохое состояние реки в муниципальном округе "Ульянка". По их словам, от воды исходит неприятный запах и невозможно дышать.

Один из пользователей написал в группу "ДТП и ЧП Санкт-Петербург. Неизданное" о том, что около реки на пересечении улиц Стойкости и Генерала Симоняка чувствует смесь какого-то газа и биологического гниения. Автор отметил, что администрация бездействует по этой проблеме.

"Пару лет назад были птицы на реке - утки, чайки, как началось загрязнение, так сразу появились мертвые тушки этих птиц, теперь дивности на реке нет!",

- сообщил очевидец. 

Помимо запаха от реки, житель сказал, что также дает о себе знать крематорий для животных, который находится неподалеку. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что власти Петербурга пообещали остановить загрязнение реки Новой и очистить ее.

Фото:  vk.com/spb_today_unpublished

 

Теги: река, ульянка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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