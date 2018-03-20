Петербуржцы жалуются на неприятный запах от реки в МО "Ульянка"

Когда-то в ней были птицы, но все вымерли.

Жители Кировского района жалуются на плохое состояние реки в муниципальном округе "Ульянка". По их словам, от воды исходит неприятный запах и невозможно дышать.

Один из пользователей написал в группу "ДТП и ЧП Санкт-Петербург. Неизданное" о том, что около реки на пересечении улиц Стойкости и Генерала Симоняка чувствует смесь какого-то газа и биологического гниения. Автор отметил, что администрация бездействует по этой проблеме.

"Пару лет назад были птицы на реке - утки, чайки, как началось загрязнение, так сразу появились мертвые тушки этих птиц, теперь дивности на реке нет!", - сообщил очевидец.

Помимо запаха от реки, житель сказал, что также дает о себе знать крематорий для животных, который находится неподалеку.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что власти Петербурга пообещали остановить загрязнение реки Новой и очистить ее.

Фото: vk.com/spb_today_unpublished