Петербуржцы жалуются на массовую эвакуацию на Петроградке

В районе будет регулярно проводиться "рейд" на выявление нарушителей правил парковки.

Петербуржцы пожаловались на массовую эвакуацию автомобилей на территории петроградского района.

Шесть эвакуаторов на Большом против шерсти заехали, забрали всех, даже инвалидов с инвалидных мест. На Большом пробка минут на 10 рассказал местный житель "Фонтанке.ру"

Оказалось, что днем 3 октября представители ГИБДД действительно проводили мероприятия по выявлению нарушителей. В ведомстве рассказали, что с мест для инвалидов транспорт не изымали. Подобное возможно только в случае, если были нарушены должные основания для стоянки.

Сотрудники ведомства предупредили, что подобные мероприятия станут регулярными. Жителей города хотят приучить к тому факту, что за неправильную парковку на самом деле последует наказание. Также специалисты дают понять, что петербуржцам придется убирать машины на определенных участках во время уборки улиц.

Напомним, что на Большом проспекте Петроградской Стороны часто автомобилисты паркуются вторым рядом, что мешает проезду и затрудняет движение пешеходов. Также машины нередко останавливаются на полосах, предназначенных для общественного транспорта.

Ранее Piter.tv писал о том, что бизнес-форум на два дня ограничит движение в Петербурге.

Фото: Piter.tv

