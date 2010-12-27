Бизнес-форум на два дня ограничит движение в Петербурге

На некоторых участках будет запрещен проезд, а также парковка.

Пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга предупредила об ограничениях в движении, которые будут действовать в городе 4 и 5 октября. В этим дни на "Газпром Арене" пройдет бизнес-форум "Synergy Global Forum".

С 00:00 4 октября до 24:00 5 октября будет перекрыто движение транспорта по улице Савиной в направлении от Петровской площади к Большому Петровскому мосту, по набережной Гребного канала на участке от Бодрова переулка к Северной дороге, Крестовскому проспекту от улицы Рюхина к Южной дороге, Южной дороге от Крестовского проспекта к Теннисной алее. В это же время водителям будет не попасть на Северную дорогу от Бодрова переулка к Велосипедной аллее, Теннисную аллею от Южной дороги, а также на Велосипедную аллею от Северной дороги.

В пятницу и субботу, 4 и 5 октября, будет прекращено движение по улице Рюхина в направлении от проезда вдоль дома №1 по Кемской улице к Морскому проспекту.

В эти же дни с 20:00 до 24:00 не удастся проехать по Яхтенной улице от улицы Савушкина до Приморского проспекта и по Приморскому проспекту от Беговой улицы до Яхтенной улицы.

Кроме того, на некоторых участках будет запрещена остановка транспортных средств с 00:00 4 октября до 24:00 5 октября.

Об ограничениях в движении сообщат при помощи дорожных знаков.

Ранее Piter. TV сообщил о том, что Петербург и Таллин с 1 ноября свяжет новый автобусный рейс.

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