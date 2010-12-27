Петербург и Таллин с 1 ноября свяжет новый автобусный рейс

Из Петербурга автобус отправится 1 ноября в 23:25, из Таллина в Петербург – 2 ноября в 08:30.

С начала ноября между Петербургом и Таллином начнет ходить новый автобус. Так из Петербурга автобус отправится 1 ноября в 23:25, из Таллина в Петербург – 2 ноября в 08:30. Общее время в пути – 6,5 часов. Об этом сообщила пресс-служба компании-перевозчика Lux Express.

Новый маршрут решили ввести в связи с запуском электронных виз, которые увеличат наплыв иностранных путешественников. Автобус будет делать только одну остановку – на пограничном пункте.

В компании отметили, что с начала года поток туристов из Эстонии вырос на 14% по сравнению с 2018 годом.

Фото: Piter.TV