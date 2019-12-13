Петербурженка обратила внимание на грязь в пруду Таврического сада

Женщину удивило, что парк выглядит таким образом после четырех месяцев "самоизоляции".

Жительницу Петербурга удивило состояние пруда на территории одной из зеленых зон города. Предположительно, пруд находится в Таврическом саду.

Именно так должен выглядеть парк после 4 месяцев закрытия. Серьезно? написала женщина в stories в Instagram.

На кадрах видно, что поверхность воды затянуло тиной, а в воде множество водорослей.

Напомним, с сегодняшнего дня в Петербурге разрешено посещение парков и скверов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцы недовольны состоянием Садовой улицы.

Видео: ellean_tumi / Instagram