Петербурженка обратила внимание на грязь в пруду Таврического сада

Жительницу Петербурга удивило состояние пруда на территории одной из зеленых зон города. Предположительно, пруд находится в Таврическом саду.
Именно так должен выглядеть парк после 4 месяцев закрытия. Серьезно?
написала женщина в stories в Instagram.
На кадрах видно, что поверхность воды затянуло тиной, а в воде множество водорослей.
Напомним, с сегодняшнего дня в Петербурге разрешено посещение парков и скверов.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцы недовольны состоянием Садовой улицы.
Видео: ellean_tumi / Instagram
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все