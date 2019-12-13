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Петербурженка обратила внимание на грязь в пруду Таврического сада

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Женщину удивило, что парк выглядит таким образом после четырех месяцев "самоизоляции".

Жительницу Петербурга удивило состояние пруда на территории одной из зеленых зон города. Предположительно, пруд находится в Таврическом саду. 

Именно так должен выглядеть парк после 4 месяцев закрытия. Серьезно?

написала женщина в stories в Instagram. 

На кадрах видно, что поверхность воды затянуло тиной, а в воде множество водорослей.  

Напомним, с сегодняшнего дня в Петербурге разрешено посещение парков и скверов. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцы недовольны состоянием Садовой улицы. 

Видео: ellean_tumi / Instagram 

Теги: пруд, таврический сад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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