Петербуржцы недовольны состоянием Садовой улицы

Активисты провели "рейд" по Садовой улице, чтобы оценить изменения, которые произошли на ней за год. По мнению петербуржцев, на улице все еще осталась масса проблем. Об этом написали в группе "ВКонтакте" "Центральный район за комфортную среду обитания".
Среди проблем улицы активисты выделили незаконные прилавки и пристройки.
Исторический центр города становится все больше похожим на какой-то восточный рынок.
говорится в сообщении.
Также выделили и положительные изменения: на Садовой стало меньше припаркованных автомобилей с рекламой на крышах и незаконных рекламных конструкций.
Ранее Piter.TV показал Апраксин двор после снятия "коронавирусных" ограничений.
Фото: vk.com/mytndvor
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