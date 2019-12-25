Петербуржцы завалили Беглова просьбами открыть парки и парикмахерские

Горожане обещают надевать маски и перчатки при их посещении.

Петербуржцы завалили страницу губернатора Александра Беглова просьбами открыть парки и скверы, закрытые больше месяца назад из-за пандемии коронавируса. В комментариях к постам градоначальника горожане восклицают, что зеленые зоны и в обычное время не посещают толпами, поэтому эти территории можно открыть даже во время эпидемии.

Петербуржцы отметили, что готовы посещать парки во всей необходимой экипировке – с перчатками и масками, а также соблюдать дистанцию.

Также часть комментариев посвящена мольбам об открытии парикмахерских и маленьких салонов красоты. Горожане напоминают о том, что подобные заведения уже работают в соседней Ленобласти.

Некоторые пользователи осудили земляков, заявив, что меры приняты для защиты людей. Кто-то из петербуржцев призвал запастись терпением и подождать, когда пандемия пойдет на спад.

Ранее мы писали, что общепит в "красной зоне" Ленобласти снова попал под запрет.

Фото: Piter.TV