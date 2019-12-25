Общепит в "красной зоне" Ленобласти снова попал под запрет

Также работать не будут вещевые рынки и ярмарки.

В пяти районах Ленобласти с неблагоприятной эпидемической обстановкой запретили работу общепита, временных вещевых рынков и ярмарок. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Решение о продлении ограничительных мер во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Тосненском и Кировском районах было принято по требованию Роспотребнадзора. Кроме того, на этих территориях в ближайшее время не будут открыты кинотеатры, парки развлечений, спортзалы, библиотеки, социальные учреждения, кружки допобразования и дома культуры.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти обнаружено 66 новых случаев заражения коронавирусом.

Фото: Piter.TV