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Петербуржцы застряли в турецком аэропорту более чем на 10 часов
Сегодня, 14:12
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Петербуржцы застряли в турецком аэропорту более чем на 10 часов

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Пассажирам предоставили питание и номера в отеле.

Жители Петербурга всю минувшую ночь провели в турецком аэропорту, ожидая своего рейса. Об этом 5 сентября пишет 78.ru

Самолет авиакомпании Corendon Airlines из Даламана должен был отправиться в Пулково в 20:00 в среду, 4 сентября. Однако вылет состоялся 5 сентября в 09:00. Пассажирам предоставили питание и номера в отеле. 

В пресс-службе Пулково отметили, что рейс задержали из-за позднего прибытия воздушного судна. 

Ранее мы сообщили о том, что с начала 2024 года в петербургском аэропорту произошло пять столкновений самолетов с птицами. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: аэропорт пулково, задержка рейса
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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