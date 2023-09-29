Петербуржцы застряли в турецком аэропорту более чем на 10 часов

Пассажирам предоставили питание и номера в отеле.

Жители Петербурга всю минувшую ночь провели в турецком аэропорту, ожидая своего рейса. Об этом 5 сентября пишет 78.ru.

Самолет авиакомпании Corendon Airlines из Даламана должен был отправиться в Пулково в 20:00 в среду, 4 сентября. Однако вылет состоялся 5 сентября в 09:00. Пассажирам предоставили питание и номера в отеле.

В пресс-службе Пулково отметили, что рейс задержали из-за позднего прибытия воздушного судна.

Ранее мы сообщили о том, что с начала 2024 года в петербургском аэропорту произошло пять столкновений самолетов с птицами.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)