Петербуржцы застряли на Канарах из-за коронавируса

Трудности с возвращением россиян домой подтвердили в посольстве РФ в Испании.

В пятницу, 20 марта, стало известно о том, что петербуржцы не могут вылететь из Испании из-за коронавируса. Соответствующую информацию подтвердили в посольстве России.

В настоящий момент жители Северной столицы находятся на Канарах.

"Наш рейс в Хельсинки отменили. Автобус в Петербург тоже. Сейчас пока мы не знаем, как вернуться", — рассказал турист.

В настоящее время, в Испании действует карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции. О состоянии петербуржцев, которые там находятся пока ничего неизвестно.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге волонтеры будут поставлять продукты пенсионерам на самоизоляции.

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