Петербуржцы застряли на Канарах из-за коронавируса

В пятницу, 20 марта, стало известно о том, что петербуржцы не могут вылететь из Испании из-за коронавируса. Соответствующую информацию подтвердили в посольстве России.
В настоящий момент жители Северной столицы находятся на Канарах.
"Наш рейс в Хельсинки отменили. Автобус в Петербург тоже. Сейчас пока мы не знаем, как вернуться",
— рассказал турист.
В настоящее время, в Испании действует карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции. О состоянии петербуржцев, которые там находятся пока ничего неизвестно.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге волонтеры будут поставлять продукты пенсионерам на самоизоляции.
Фото:pixabay
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