Петербуржцы засняли огромную сосульку в центре города

Она была единственной.

Петербуржец заметил огромную сосульку, которая свисала с крыши одного из домов на Миргородской улице. Точный адрес мужчина не указал, однако, судя по кадрам, двухэтажный дом может быть не жилым.

Висячая наледь удивила пользователей. Кроме того, других сосулек на крыше не образовалось.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что с неделю с улиц Петербурга вывезли 38,7 кубометров снега. Всего за минувшую неделю выпало 20 мм снега. В понедельник на расчистку вышли 843 уборочные машины и свыше 1,2 тысяч дворников, в скверах и парках трудятся порядка 600 дворников и машин.

Фото: Артём Аксёнов / vk.com/spb_today_unreleased