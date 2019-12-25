За неделю с улиц Петербурга вывезли 38,7 кубометров снега

В среднем в течение недели расчисткой занимались около 900 единиц спецтехники.

За неделю, с 21 по 27 декабря, с улиц Петербурга вывезли 38,7 кубометров снега. Как отметили в пресс-службе комитета по благоустройству, в том числе в воскресенье в пункты приема снега отправили свыше 17 кубометров выпавших зимних осадков.

Ночью в воскресенье расчищать город вышли 1073 единицы спецтехники и более 300 дворников, а днем в выходной на улицах трудились 1042 работника ручного труда и свыше тысячи машин. Кроме того, в садах и парках расчищали дорожки еще 67 специалистов и 32 единицы техники. В среднем в течение недели уборкой днем занимались более 850 единиц спецтехники, ночью – более 900. С дорог помимо снега собрали также 1,6 тонн мусора, асфальт проезжей части и тротуаров обработали 1,4 кубометров солевого раствора и 20 тысячами тонн песко-соляной смеси.

В понедельник, 28 декабря, на расчистку вышли 843 уборочные машины и свыше 1,2 тысяч дворников, в скверах и парках трудятся порядка 600 дворников и машин.

Последний понедельник года в Петербурге пройдет без осадков.

Фото: Piter.TV