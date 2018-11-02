Петербуржцы засняли на видео наглую лису в Лахте

Животное мирно брело вокруг железнодорожного переезда.

Петербуржцы выложили в социальные сети видео с лисой. Они назвали дикое животное наглым, так как рыжая не боялась людей и открыто разгуливала по железнодорожным путям. Ролик заснят метсными жителями в сентябре. Неожиданная гостья не проявляла агрессии к окружающим, а что-то разнюхивала.

Местные жители считают, что к людям лису заставило выйти чувство голоса. Некоторые с сожалением отметили, что человек строит город в тех местах где раньше был лес. Из-за этого для животных остается все меньше места. Другие с юмором заявили, что лиса вовсе не наглая, а просто хотела дождаться поезда и уехать.

Ранее Piter.tv писал о том, что на трассе Скандинавия петербуржцы заметили умершего у обочины лося.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

