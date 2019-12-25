Петербуржцы запустили по Фонтанке две сотни корабликов с желаниями

Акцию приурочили к выходу нового сериала на ТНТ.

В понедельник, 8 июня, по реке Фонтанке проплыло сразу 257 кораблей. Судна, правда, оказались ненастоящими, но были приурочены к старту нового сериала телеканала ТНТ "257 причин, чтобы жить". Как рассказали в пресс-службе ТНТ, своих зрителей решили поддержать в непростое время и призвали их вспомнить о хорошем и помечтать.

На кораблики попали самые интересные желания горожан, отобранные в ходе флешмоба, в свободное плавание отправили мечты и солистка группы IOWA, актеры Александр Стекольников, Александр Соколовский и Алиса Гребенщикова. Организаторы акции отметили, что массовое кораблеплавание не навредило реке – все игрушечные судна выловили по окончанию акции.

Премьера сериала состоится на телеканале 8 июня в 20.30.

Ранее мы рассказывали, как председателя "Открытой России" оштрафовали за траурную акцию у Конституционного суда.

Фото: предоставлено организаторами